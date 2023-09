Após alagamento, equipe se reúne e limpa escola para não prejudicar alunos

O município de Jaguariaíva foi atingido por uma forte chuva na noite desta terça-feira (19) e a situação acabou causando um alagamento no Colégio Estadual Nilo Peçanha. Para não prejudicar os alunos, a equipe da instituição realizou uma limpeza rápida no local.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, a grande quantidade de água das chuvas acabou atingindo uma área do Colégio que está em obras de ampliação. Com isso, alguns setores da escola ficaram alagados.

A situação ocorreu por volta das 22h00 e a diretora da instituição, Graciane Cava Guimarães, compartilhou o ocorrido em um grupo do Whatsapp da equipe que atua na escola. Com isso, os profissionais se mobilizaram e ainda na noite da terça-feira realizaram a limpeza dos locais atingidos pela água e pela lama.

Graças a dedicação e empenho desses profissionais, os alunos que estudam no turno da manhã puderam desenvolver suas atividades escolares normalmente na manhã desta quarta-feira (20).