Idoso não resiste e morre após ser atropelado por ônibus

Um homem de 84 anos morreu após ser vítima de um atropelamento registrado na manhã da quarta-feira (20) no município de Cambará, região do Norte Pioneiro.

De acordo com as primeiras informações, a vítima foi identificada como Antônio Nelchiotti, popularmente conhecido como “Maria”. O idoso foi atingido por um ônibus na Avenida Brasil próximo ao entroncamento com a BR-369. Com o impacto, a vítima teve ferimentos considerados graves e chegou a ser socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro Local, mas infelizmente não resistiu e veio a óbito.

As equipes policiais foram acionadas para prestar atendimento a ocorrência e as causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.