Saúde abre inscrições para curso de formação de agentes de combate às endemias

Saúde Há 5 horas Em Saúde Paraná busca fortalecimento da regionalização da saúde com a União e os municípios Debate sobre o fortalecimento do Planejamento Regional Integrado (PRI) no Paraná teve como objetivo alinhar ações e políticas que visam diagnostic...

Saúde Há 2 dias Em Saúde Encontro do PlanificaSUS em Maringá discute cuidado e acesso aos serviços de saúde Os principais temas discutidos são a melhoria do acesso à Atenção Primária à Saúde (APS) e à Atenção Ambulatorial Especializada (AAE), além da ela...