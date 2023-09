Prefeitura alerta população sobre pagamento do Iptu em Wenceslau Braz

A prefeitura municipal de Wenceslau Braz alertou os proprietários de terrenos em relação ao vencimento do Imposto de Propriedade Predial e Territorial Urbana.

De acordo com as informações da prefeitura, as equipes realizaram a entrega dos carnes nas residências durante as últimas semanas, mas há casos em que o documento não pode ser destinado ao responsável. Com isso, caso algum proprietário de imóvel urbano não tenha recebido o carne, deve procurar a prefeitura para retirar o documento.

Outra opção para quem ainda não recebeu o carne é acessar o site da prefeitura e realizar a impressão do boleto. Neste caso, a pessoa poderá realizar o pagamento do tributo via PIX.

Além disso, a prefeitura alerta para o prazo de vencimento que acontece nesta quarta-feira (20).