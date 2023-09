Secretaria de Saúde registra mais 149 casos de dengue no Paraná

O informe semanal da dengue registra 149 novos casos e nenhum óbito pela doença no Paraná. O documento foi divulgado nesta terça-feira (19) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O período sazonal 2023/2024, que teve início em 30 de julho deste ano, soma 913 casos confirmados em todo o Estado, sem mortes.

O 5º Informe Epidemiológico da Vigilância Ambiental da Sesa registra também 3.479 casos em investigação e 3.136 descartados. Dos 399 municípios, 93 apresentaram casos autóctones, quando a doença é contraída localmente, e 266 registraram notificações.

As regionais com mais casos confirmados de dengue até ao momento são Londrina (193), Maringá (168), Paranaguá (122) e Foz do Iguaçu (122). As regionais de Irati, União da Vitória e Pato Branco seguem sem casos confirmados. A região de Telêmaco Borba teve apenas um caso e Guarapuava, dois.

CHIKUNGUNYA– O mosquitoAedes aegyptitambém é responsável pela transmissão de zika e chikungunya. Durante este período não houve confirmação de casos de zika, somente dez notificações. O novo boletim confirmou ainda três novos casos de chikungunya. Desde o início do período sazonal, houve o registro de nove casos.

Confira o boletim AQUI e todas as informações sobre o novoperíodo sazonal AQUI .