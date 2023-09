Encontro do PlanificaSUS em Maringá discute cuidado e acesso aos serviços de saúde

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) iniciou nesta terça-feira (19), em Maringá, o 10º Encontro de Formação dos Tutores Regionais do PlanificaSUS Paraná. Os principais temas discutidos são a melhoria do acesso à Atenção Primária à Saúde (APS) e à Atenção Ambulatorial Especializada (AAE), além da elaboração do Plano de Cuidados, de acordo com as Linhas de Cuidado Prioritárias da Sesa. O plano é uma ferramenta que possibilita individualizar o cuidado conforme as necessidades de cada usuário que precisa de atendimento compartilhado nos ambulatórios.

O evento segue até quinta-feira (21) e reúne cerca de 80 tutores das 22 Regionais de Saúde (RS), que após discussão de formação teórica e prática vão replicar a atualização para os demais 894 tutores da APS nos municípios e 31 tutores da AAE.

“O PlanificaSUS permite a reorganização dos processos de trabalho nas unidades de saúde e ambulatórios vinculados à estratégia. Isso permite não só a qualificação do cuidado aos usuários do SUS como também o acolhimento e fortalecimento do vínculo entre estes pacientes e os profissionais de saúde”, explicou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

De acordo com a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Sesa, Maria Goretti David Lopes, durante os três dias de oficina serão discutidos ainda os resultados de um levantamento realizado em 611 Unidades Básicas de Saúde e 24 ambulatórios que trouxe importantes informações sobre a situação das ações de Segurança do Paciente nos serviços de saúde vinculados à Planificação da Atenção à Saúde.

“Esta é uma temática muito pertinente discutida não só neste encontro, mas em todas as etapas do PlanificaSUS. Essa ação vem ao encontro com o Dia Mundial de Segurança do Paciente, que ocorre neste mês de setembro”, explicou Maria Goretti.

Os encontros com os tutores regionais são desenvolvidos de acordo com a metodologia proposta pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), em parceria com o Ministério da Saúde, e executada pelo Hospital Israelita Albert Einstein, de São Paulo.

PLANIFICASUS–OPlanificaSUS é uma estratégia nacional de educação permanente que busca consolidar a Rede de Atenção à Saúde (RAS), ao desenvolver competências, habilidades e atitudes nas equipes técnicas e gerenciais, com o intuito de qualificar e integrar os processos de trabalho da APS, AAE e Atenção Hospitalar (AH), com foco nas necessidades de saúde dos usuários.

O Paraná aderiu à estratégia em 2019, implementando inicialmente na 4ª Região de Saúde de Irati. Em 2021, foi o primeiro Estado a expandir a metodologia para todas as suas regiões.