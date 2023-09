Governo libera R$ 3 milhões para projeto de urbanização com calçadas em Rio Branco do Sul

A Prefeitura de Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, está autorizada a iniciar um projeto de urbanização e revitalização de calçadas em ruas da região central da cidade. A obra foi viabilizada com a liberação de R$ 3 milhões pelo Programa de Transferência Voluntária da Secretaria das Cidades, modalidade que dispensa a devolução dos recursos aos cofres do Governo do Estado. O edital que autoriza a contratação da empresa executora foi entregue ao Executivo Municipal pelo secretário da pasta, Eduardo Pimentel.

“Esta é mais uma iniciativa da parceria do Governo do Estado com o povo de Rio Branco do Sul para garantir melhorias a todos os moradores do município. Mais conforto para os pedestres, com calçadas de qualidade, rampas de acessibilidade e o paisagismo marcam este projeto para fazer das vias públicas espaços mais acolhedores e seguros”, afirmou Pimentel.

De acordo com o projeto, serão implantados passeios, rampas de acessibilidade universal, espaços para o estacionamento de veículos e um novo paisagismo. No total, a área urbanizada chegará a 25.195,07 metros quadrados.

As intervenções acontecerão nas seguintes vias: Avenida Vereador Santana Derson Costa (entre Ermírio de Moraes e Coronel Carlos Pioli), Coronel Carlos Pioli (entre a Vereador Santana Derson Costa e Domingos de Faria), Domingos de Faria (entre a Coronel Carlos Pioli e Borges de Medeiros), Padre Ribeiro (entre a Coronel Carlos Pioli e Sete de Setembro) e na Sete de Setembro (entre Padre Ribeiro e Domingos Alessandro Nodari).

OUTRAS OBRAS– A Prefeitura de Rio Branco do Sul realiza, atualmente, outras três obras com recursos liberados via Secid, todas para a pavimentação asfáltica de ruas.

Uma delas, pelo Programa de Transferência Voluntária, e no valor de R$ 1,69 milhão, leva benefícios aos moradores da Vila Albarana (nas ruas: José Amâncio Stresser (a partir da Rua Amazonas), Joaquim Martins (entre Amazonas e Santa Catarina), Mato Grosso (a partir da Rua Brasil), Rondônia (entre Amazonas e Santa Catarina), Santa Catarina (até a Rua Rondônia) e São Paulo (entre Amazonas e Santa Catarina). Até a última medição, no fim do mês de agosto último, já haviam sido realizados 59% do projeto.

Outra obra, também pelo Programa de Transferência Voluntária, é realizada com o investimento de R$ 1,26 milhão e está com 34% já executados. Serão asfaltados 3.560,16 metros quadrados da Rua Alceu Schimidt, também na Vila Albarana.

O terceiro projeto em realização usa recursos do Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios (SFM). São R$ 3,19 milhões para a pavimentação das ruas José Pedroso dos Santos, Peroba, Faustino Miranda, Marechal Cândido Rondon, Benjamin Costa, Paulo Cézar Bonfim, Professora Aline Miranda Porfírio, João Alves Viana, e Eurides Maltaca.