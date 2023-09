Rotary e comunidade de Wenceslau Braz se unem em 'Missa da Amizade' para orar e celebrar a união

Na última semana, a comunidade de Wenceslau Braz se reuniu na Casa da Amizade para celebrar a "Missa da Amizade", uma cerimônia especial que teve como objetivo unir os participantes em orações e homenagens. O evento, que aconteceu na Casa da Amizade, foi marcado por momentos de reflexão e solidariedade.

A "Missa da Amizade" teve como foco principal a oração pela entidade, pela sociedade, pelas autoridades locais, pela cidade e pela nação de uma forma geral. Os participantes se reuniram para expressar preocupação e desejo de contribuir para o bem-estar de todos, buscando bênçãos e orientação divina.

Uma parte significativa da cerimônia foi dedicada a orações especiais pelos companheiros que já partiram. Isso permitiu que os presentes lembrassem e homenageassem aqueles que faleceram, expressando carinho e respeito por suas memórias.

O evento contou com a presença de representantes de várias entidades, incluindo a Casa de Acolhida, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a Câmara de Vereadores e o Executivo Municipal, com o prefeito Atahyde Ferreira dos Santos Junior presente. Sua participação enfatizou a importância da união da comunidade em momentos de reflexão e celebração.

Em um gesto de agradecimento e reconhecimento, o advogado e membro rotariano, Amauri Ferreira, em nome do Rotary e da Associação de Senhoras Rotarianas, expressou sua gratidão ao Padre Jose Mario por sua presença e apoio ao evento. Ele também solicitou a inclusão da "Missa da Amizade" no calendário anual da Paróquia São Sebastião, fortalecendo ainda mais os laços entre as entidades e a comunidade.

“A "Missa da Amizade" não apenas fortaleceu os laços comunitários, mas também inspirou ações positivas em apoio aos valores e ideais compartilhados por todos os presentes”, destacou Amauri Ferreira.

A cerimônia também teve a participação do presidente do Rotary de Wenceslau Braz, Francisco da Silveira, acompanhado de sua esposa, Néia da Silveira, e a Presidente da Associação de Senhoras Rotarianas, Angélica Del Padre Colnago, e seu marido, Eder Luiz Colnago, demonstrando o compromisso das organizações rotarianas com a comunidade e os valores compartilhados.

