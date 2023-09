Com aporte de R$ 3 milhões, São Jorge d'Oeste terá nova Unidade Mista de Saúde

O Governo do Estado liberou nesta quinta-feira (14) a ordem de serviço para a construção da Unidade Mista de Saúde (UMS) de São Jorge d'Oeste, no Sudoeste do Estado. Com um investimento estimado em R$ 3 milhões, essa nova unidade deve promover uma significativa melhoria dos serviços de saúde, proporcionando assistência médica 24 horas por dia. A assinatura foi feita pelo secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. O deputado estadual Luis Corti também participou do evento.

Contando com uma área total de 643,53 metro quadrados, a futura UMS realizará aproximadamente 1.200 atendimentos mensais, aliviando a demanda sobre outros serviços de saúde da área, ofertando um acolhimento humanizado e moderno.

O projeto padrão da estrutura foi fornecido pela Sesa e é especialmente adaptado para atender necessidades de municípios de pequeno porte. A UMS oferta uma gama de serviços que abrangem desde a Atenção Primária até o Pronto Atendimento de baixa complexidade, garantindo acesso a cuidados médicos essenciais de forma rápida e eficiente, contribuindo para a promoção da saúde e o bem-estar de todos os moradores da região.

"A Unidade Mista é um grande projeto que amplia a qualidade de vida nos municípios menores. Na saúde, não há missão cumprida, mas missão sendo cumprida. Não tenho dúvidas de que essa ação irá transformar o futuro desta população", destacou o secretário.

"Essa é uma obra que ficará na história de São Jorge d'Oeste. Só temos a agradecer pela atenção concedida pelo Governo do Estado", comentou a prefeita Leila Aparecida da Rocha.

MAIS MUNICÍPIOS– As Unidades Mistas de Saúde estão dentro do projeto de regionalização da saúde. Além de São Jorge d'Oeste, as UMS também serão implementadas em outros municípios paranaenses como Jataizinho, Jaguapitã, Ivaté, Maria Helena e Quatro Pontes, fortalecendo a estrutura de atendimento à saúde e garantindo uma abordagem mais eficiente e próxima às necessidades da população.