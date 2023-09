Carlópolis recebe título de Capital Nacional da Goiaba de Mesa

O município de Carlópolis, na região do Norte Pioneiro, deixou seu nome marcado no cenário Nacional. Isso porque a pequena cidade do interior paranaense recebeu o título de Capital Nacional da Goiaba de Mesa, publicado Diário Oficial da União na última terça-feira (12).

O município que fica na divisa entre os estados do Paraná e São Paulo tem pouco mais de 14 mil habitantes e traz em sua história a tradição no cultivo de frutas com grande destaque na produção de goiabas.

Nos últimos anos, as frutas produzidas no município receberam o Selo de Indicação Geográfica e a Certificação Global G.A.P. Com isso, o produto vem ganhando cada vez mais força tanto no mercado nacional quanto abrindo portas para o mercado internacional. De acordo com o Sebrae, somente no primeiro semestre do ano passada os produtores exportaram mais de 65 toneladas da fruta, um aumento de mais de 1000% se comparado aos números do mesmo período de 2020.

As frutas produzidas no Norte Pioneiro atualmente chegam a países da Europa, América do Norte e Oriente Médio, como Inglaterra, Portugal, Canadá entre outros. Este resultado é fruto das adequações que os produtores e propriedades seguiram para garantir os selos e abertura de novos mercados.

Fazendo tanto sucesso lá fora, não é de se estranhar que o município também tem seu reconhecimento no cenário nacional. Nesta semana, foi publicada no Diário Oficial da União a Lei 14.672/2023 de autoria do deputado federal Diego Garcia que concedeu ao município de Carlópolis o título de Capital Nacional da Goiaba de Mesa. A norma é oriunda do projeto de Lei 8061/17 do deputado e que foi aprovada pelo Senado em 2019.

Conforme destacou o deputado, a cultura do cultivo da goiaba foi implementada no município do Norte Pioneiro através dos imigrantes japoneses e, com o passar dos anos e através da dedicação dos produtores, conquistou certificados importantes que reconhecem a qualidade da fruta produzida em Carlópolis.

"Atualmente, a fruta é cultivada em 63 hectares do município, e mais de sessenta produtores dedicam-se exclusivamente ao plantio, que, apesar de trabalhoso, garante renda o ano todo", diz o parlamentar.