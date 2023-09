Abertas inscrições para curso de costura industrial gratuito em Wenceslau Braz

O município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, está na rota do programa “Carreta do Conhecimento”. A ação é uma iniciativa do governo do Estado, por meio da secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, em parceria com a prefeitura do município.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura de Wenceslau Braz, o município vai receber, através da Escola Móvel, o curso de Confecção e Costura Industrial. O curso tem carga horária total de 96 horas com turmas no período da tarde e da noite. No período da tarde, serão repassadas técnicas de confecção de camisetas, calça em malha e calça jeans. Já no período da noite, serão ministradas técnicas de costura industrial.

Para realizar a inscrição, os interessados devem procurar a Agência do Trabalhador de Wenceslau Braz que fica situada a Avenida Avelino Vieira na rodoviária. O início das aulas está previsto para o dia 03 de outubro. O curso está disponível para pessoas maiores de 18 anos e com Ensino Fundamental completo. Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato através do telefone (43) 3528-1222 ou (43) 3528-4119.