Paraná forma 34 novas especialistas em enfermagem obstétrica

Aconteceu nesta terça-feira (12) na Escola de Saúde Pública do Paraná (ESPP) a formatura da primeira turma de especialização em enfermagem obstétrica. São 18 novas enfermeiras obstetras certificadas que atuam nos municípios da 1ª Regional de Saúde (RS) de Paranaguá e da 2ª RS (Grande Curitiba). Na próxima quinta-feira (14) acontece ainda a formatura de mais 16 profissionais das regionais de Cascavel (10ª) e de Toledo (20ª), totalizando 34 novos profissionais especialistas nesta área.

O curso foi desenvolvido para aprimorar a assistência ao pré-natal, parto, puerpério e puericultura nos serviços na Atenção Primária à Saúde (APS), Atenção Ambulatorial Especializada (AAE) e Atenção Hospitalar (AH), que compõem a Linha de Cuidado Materno-Infantil da Rede de Atenção à Saúde (RAS) de todo Paraná.

O investimento total da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para a formação dos novos especialistas foi de mais de R$ 572 mil. O curso teve a carga horária total de 400 horas, sendo 264 horas de aulas teóricas na modalidade à distância, por conta da pandemia da Covid-19, e 136 horas de aulas práticas realizadas nos campos de estágio.

“O Governo do Estado está comprometido para levar um atendimento cada vez mais qualificado e humanizado a toda população paranaense. A partir de agora, esses novos profissionais estão preparadospara lidar com esse momento tão especial na vida de tantas mulheres, que é a gestação”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

A especialização ocorreu em parceria com a Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras do Paraná (ABENFO/Pr) e a Associação Brasileira de Enfermagem do Paraná (ABEn/Pr).