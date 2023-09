Núcleo de Educação participa de campanha para arrecadar brinquedos para o Dia das Crianças

A Superintendência Geral de Ação Solidária do Paraná, sob o comando da primeira-dama Luciana Saito Massa, está promovendo uma campanha para arrecadar brinquedos a serem doados no dia das crianças.

A ação conta com a adesão da Secretaria de Estado da Educação, Núcleos Regionais de Educação, Fundepar e Paraná Educação. O NRE de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, não ficou de fora da ação solidária e a população da região pode participar. Serão arrecadados brinquedos que serão doados a crianças de zero a 12 anos e os objetos podem ser entregues na sede do NRE que fica situada a Rua Sete de Setembro, número 39, no Centro.

Ainda de acordo com as informações divulgadas pelo NRE de Wenceslau Braz, a ação ainda vai contar com o apoio das secretarias municipais de Assistência Social que irão promover a triagem e direcionamento dos brinquedos arrecadados para serem entregues as famílias que atendem os critérios da campanha.