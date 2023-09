Cisnorpi abre processo seletivo com salários de até R$ 4,3 mil

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (Cisnorpi) abriu um processo seletivo para preencher cinco vagas em regime CLT. As inscrições acontecem até o fim de setembro.

De acordo com as informações, há uma vaga disponível a nível fundamental para serviços gerais, duas vagas a nível médio para as funções de auxiliar administrativo e auxiliar em saúde bucal, e uma vaga de nível superior para advogado.

Os salários oferecidos variam de R$ 1.653,01 a R$ 4.346 com jornadas de trabalho de 20 ou 44 horas semanais conforme a função que será desempenhada.

Para participar do processo seletivo os candidatos devem realizar a inscrição até o dia 14 de setembro, próxima quinta-feira. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 50 a R$ 120 de acordo com o nível de escolaridade escolhido pelo candidato. O cadastro deve ser feito através do endereço eletrônico https://www.institutounifil.com.br/.

O processo de classificação será composto por duas etapas, sendo a primeira a aplicação de prova objetiva composta por 40 questões de múltipla escolha envolvendo os conteúdos de língua portuguesa, informática básica, conhecimentos gerais e específicos, com aplicação prevista para o dia 22 de outubro, e para o nível superior a análise de títulos.

O processo seletivo tem prazo de validade de dois anos a serem contatos a partir da publicação e homologação do resultado final podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período.