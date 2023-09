Mulher morre após carro bater em árvore

Um acidente de trânsito tirou a vida de um jovem moradora do município de Carlópolis no início da tarde desta segunda-feira (11).

De acordo com as informações apuradas pelo portal de notícias NP Diário, o acidente aconteceu por volta das 13h00 no perímetro urbano do município de Carlópolis. Uma jovem identificada como Ariele Kaskelli Carmargo, de 26 anos, conduzia um automóvel VW/Gol quando acabou perdendo o controle da direção e atingindo uma árvore.

A jovem estava sozinha no automóvel e, infelizmente, morreu no local. Até o momento não há informações se ela sofreu algum mal súbito que pode ter levado a colisão ou se morreu devido ao acidente.

O corpo de Ariele foi velado e sepultado na manhã desta terça-feira (12) no Cemitério Municipal de Carlópolis.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.