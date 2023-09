Com apoio do Estado, Hospital da Providência de Apucarana inaugura nova ala de UTI

O Hospital da Providência, localizado em Apucarana, no Vale do Ivaí,inaugurou, nesta sexta-feira (8), uma nova ala de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).O espaço agora disponibiliza 16 leitos em uma área de 436 metros quadrados. Eleé referência em toda região com a oferta serviços em mais de 20 especialidades.

O Estado investiu aproximadamente R$ 1,6 milhão em equipamentos, modernizando o parque tecnológico do hospital e garantindo a operação plena da estrutura. Dentre as principais aquisições estão aparelhos de anestesia, camas elétricas, ventiladores pulmonares e monitores.

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, destacou a relevância do investimento para a saúde pública na região e elogiou os esforços da equipe do Hospital da Providência.

"Este é um momento emocionante, fruto de um processo que busca melhorar a vida dos paranaenses. Essa nova ala contará com equipamentos de última geração e, mais do que isso, uma equipe competente e capaz", afirmou.

"Todos os projetos que realizamos são decorrentes de uma união de forças.Agradecemos sobretudo ao Governo do Estado, que investe e acredita na nossa capacidade para melhorar a qualidade de vida dos pacientes", disse a diretora do hospital, Geovana Aparecida.

O vice-prefeito de Apucarana, Paulo Vital, classificou o ato como histórico para o município."São mais recursos para um hospital de referência na região. Não apenas o nosso município ganha com isso, mas todo o Vale do Ivaí. Este é o resultado de um governo municipalista e que se preocupa com seus cidadãos", disse.

AMBULÂNCIAS– A Secretaria de Estado da Saúde também entregou duas ambulâncias do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) para os municípios de Arapongas e Apucarana.Com um custo unitário de R$ 498 mil, os novos veículos contam com equipamentos de última geração e contribuem também para intensificar a estratégia de regionalização da saúde.

PRESENÇAS– O evento também contou com a presença dos deputados estaduais Pedro Paulo Bazana, Cloara Pinheiro e Delegado Jacovós; além de prefeitos, vereadores e lideranças da região.