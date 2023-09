Estado autoriza início das obras do novo Ambulatório Médico de Campo Mourão

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, anunciou nesta quarta-feira (06) o início das obras de construção do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) na cidade de Campo Mourão, no Centro-Oeste do Paraná. O projeto, que recebe um investimento de R$ 25 milhões do Estado, tem como objetivo expandir os serviços de saúde especializada na região.

O evento contou com a presença do secretário da Saúde, Beto Preto, e marcou um avanço na regionalização do atendimento em saúde no Paraná, que é a principal estratégia do Estado nesta área.

O AME de Campo Mourão ocupará uma área de aproximadamente 4 mil metros quadrados e abrigará 37 consultórios médicos, além de dez salas de exames.A nova unidade de saúde está prevista para atender até 20 mil consultas médicas por mês, o que representa um aumento significativo no acesso aos cuidados médicos especializados.

"Na saúde não existe missão cumprida, mas missão sendo cumprida. Esta é uma obra para transformar a realidade de todos que necessitem deste serviço e sua realização é possível graças à determinação do governador Ratinho Junior para que os serviços de saúde sejam ofertados o mais próximo possível da moradia do cidadão", destacou o secretário.

O prefeito Tauillo Tezelli destacou o apoio do Governo do Estado para reforçar a estrutura de atendimento à saúde na região. "Temos aqui um grande sonho que está se consolidando a cada dia. O maior beneficiário será sempre a população", afirmou.

ESTRUTURA– Os AMEs no Paraná são um Ponto de Atenção Secundário Ambulatorial – PASA, composto por equipe multiprofissional especializada, destinada a atender os usuários com condições complexas ou muito complexas.Os demais ambulatórios serão construídos em Paranavaí (Noroeste), Cianorte (Noroeste), Cornélio Procópio (Norte), Irati (Centro-Sul), Ivaiporã (Norte, Vale do Ivaí), Jacarezinho (Norte Pioneiro), Paranaguá (Litoral), São José dos Pinhais e Almirante Tamandaré (RMC), Ponta Grossa (Campos Gerais) e União da Vitória (Sul).

VEÍCULOS–Durante a cerimônia, o secretário confirmou a liberação de outros R$ 1,4 milhão para três ambulâncias de suporte básico, além de uma van para transporte de vacinas.