Com apoio do Estado, hospital de Cascavel é habilitado para transplante de rim

O Ministério da Saúde (MS) publicou nesta quarta-feira (6) a portaria de habilitação para que o Hospital do Câncer de Cascavel (Uopeccan) possa realizar transplante de rim. A proposta teve articulação e apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), e foi autorizada e aprovada pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB), recebendo parecer favorável do Sistema Nacional de Transplantes (SNT). A unidade já é referência na região para os transplantes de fígado e medula.

Anteriormente, o serviço era prestado pelo Hospital do Coração Nossa Senhora da Salete, que encerrou as atividades em outubro do ano passado. “Nos empenhamos para que esse processo fosse efetivado o mais breve possível. O grande objetivo da atual gestão do governo estadual é levar atendimento de qualidade para perto do usuário do SUS. A implantação deste serviço no Uopeccan, além de salvar vidas, representa uma importante contribuição para a regionalização da saúde no Estado”, disse o secretário da Saúde, Beto Preto.

Atualmente, 1.925 pacientes aguardam na fila por um transplante de rim no Paraná. No ano passado, o Sistema Estadual de Transplantes (SET) registrou 471 procedimentos realizados, sendo 21 na macrorregional de Cascavel – feitos pelo Hospital Nossa Senhora de Salete, que só parou de funcionar em novembro, e pela Policlínica de Pato Branco. Neste ano, até o mês de agosto, 318 transplantes foram efetivados em todo Estado, sendo 15 na macrorregional Oeste.

“Esperamos que com a habilitação da unidade e o número de procedimentos ampliados, ocorra a queda no número de pacientes que aguardam pelo procedimento. Seguimos trabalhando para que os usuários que necessitam do transplante possam realizar no menor tempo possível e com toda excelência do serviço prestado em todo Paraná”, afirmou o secretário.

SISTEMA ESTADUAL -Atualmente, 1.925 pacientes aguardam na fila por um transplante de rim no Paraná. No ano passado, o Sistema Estadual de Transplantes (SET) registrou 471 procedimentos realizados, sendo 21 na macrorregional de Cascavel - feitos pelo Hospital Nossa Senhora de Salete, que só parou de funcionar em outubro, e pela Policlínica de Pato Branco. Neste ano, até o mês de agosto, 318 transplantes foram efetivados em todo Estado, sendo 12 na macrorregional Oeste.

COMO FUNCIONA -O candidato a transplante de rim é aquele que está fazendo hemodiálise. Ele deve ser encaminhado para uma avaliação em um serviço transplantador tão logo inicie o tratamento dialítico a fim de verificar a necessidade de indicação para transplante. Após essa etapa, tendo a indicação do procedimento, ele será cadastrado na lista de espera no Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde e aguardará por um doador compatível.