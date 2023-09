Segurança do paciente do SUS e qualidade do atendimento são tema de seminário em Curitiba

A Secretaria de Estado da Saúde deu início nesta terça-feira (5) ao III Seminário Integrado de Qualidade e Segurança do Paciente, evento promovido a cada dois anos para atender as diretrizes do Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP). O objetivo principal é atualizar os profissionais de toda a Rede de Atenção à Saúde (RAS) em relação às práticas mais adequadas de manejo na prestação de serviços, além de promover a troca de experiências e diferentes abordagens sobre o tema.

Um dos principais pontos é a atenção contra o chamado evento adverso. Esse é um recorte que engloba atrasos nos diagnósticos,administração de doses erradas de medicamentos,falta de avaliação de risco, etc.De acordo com estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), em países mais desenvolvidos um em cada dez pacientes pode sofrer um evento adverso relacionado à assistência à saúde por ano. O Brasil se enquadra nessa classificação.

O encontro, que acontece na Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), em Curitiba, segue até esta quarta-feira (6) e reúne mais de 800 profissionais, servidores das Regionais de Saúde, das secretarias municipais, dos setores de Vigilância Sanitária, Atenção e Promoção à Saúde, Urgência e Emergência e Atenção Farmacêutica.

“A finalidade principal deste evento é qualificar os profissionais de saúde para que possam desenvolver ações que minimizem de forma considerável os possíveis eventos adversos, sejam nos procedimentos hospitalares, internamentos ou mesmo nos serviços ambulatoriais”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. “O compromisso do Governo do Estado com os usuários do SUS é fornecer um serviço de saúde cada vez mais humanizado, qualificado e seguro”.

“Evento adverso causado por uma falha na assistência é um evento evitável. São situações corriqueiras de unidades de saúde que podem levam a agravamento de quadros clínicos. Estas são situações que podem ser evitadas por meio da qualificação dos profissionais de saúde”, explicou a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Sesa, Maria Goretti David Lopes.

Seguindo o tema "Envolvimento da família e do paciente no cuidado seguro", proposto pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), o seminário também reforça a importância do envolvimento dos familiares no cuidado com o paciente.

“É muito importante considerar os pacientes e seus familiares como participantes ativos de seus cuidados, incorporando sua visão não apenas no momento do atendimento, mas também na formulação de políticas para melhorar nossos sistemas e serviços de saúde”, disse o diretor da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), Jarbas Barbosa da Silva Junior.

O Núcleo Estadual de Segurança do Paciente (Nesp) é o setor responsável por esse monitoramento no Paraná. Ele é composto por representantes de diferentes áreas técnicas da Sesa, que em suas realidades desenvolvem trabalhos relacionados à segurança do paciente. “É importante destacar o trabalho integrado. Durante o seminário, todos os temas propostos abordam este conteúdo em diferentes perspectivas”, afirmou a coordenadora do Nesp, Patrícia Capelo.

ESTRUTURA– O Paraná conta com 576 Núcleos de Saúde do Paciente (NSP), criados para promover e apoiar a implementação de ações voltadas à segurança do paciente. São 373 em hospitais, 26 em serviços de diálise, 26 em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 16 em Unidades de Pronto Atendimento (UPA).

Em 2009, o Estado implantou o Sistema Online de Notificação de Infecções Hospitalares ( SONIH ). Atualmente, 95% dos hospitais do Paraná utilizam a ferramenta para notificar regularmente os dados de infecções hospitalares.

O Estado também participa e avalia a qualidade dos projetos “Boas práticas de qualidade e segurança do paciente”, com participação de 92% dos hospitais com UTI e 100% dos serviços de diálise, e “Programas de controle de infecções”, ambos coordenados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Em relação ao último projeto, o Paraná foi o Estado com maior adesão de serviços.

A segurança do paciente também é um tema tratado de forma transversal em todas as etapas desenvolvidas pelo PlanificaSus Paraná. Até o momento, a etapa de segurança do paciente do projeto já envolveu 606 unidades de saúde e 23 ambulatórios. O objetivo desta ação é diagnosticar as principais fragilidades relacionadas à segurança do paciente nesses serviços.

Em 2021, durante o último seminário, a Sesa lançou ainda o Manual de Cuidado da Pessoa na Atenção Primária à Saúde .