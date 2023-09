Wenceslau Braz vai realizar ato cívico para celebrar o Sete de Setembro

TECNOLOGIA Há 2 horas Em Cidades Governo entrega tablets para escolas de sete municípios do NRE Wenceslau Braz São mais de 600 equipamentos que irão beneficiar cerca de 10 mil estudantes da Rede Estadual de Ensino

TRISTEZA Há 3 horas Em Cidades Morte precoce de jovem causa comoção em Wenceslau Braz Gabriele Rodrigues do Santos morreu após passar mal e situação causou comoção entre amigos e familiares da jovem