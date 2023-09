Casamento coletivo celebra união de mais de 90 casais em Jaguariaíva

A Edição do Programa Justiça no Bairro Sesc Cidadão, realizada no município de Jaguariaíva, teve entre os serviços oferecidos a população a realização de um casamento coletivo que reuniu um total de 91 casais presentes no local.

A cerimônia teve início no dia 30 de agosto, e ocorreu na quadra da Escola Municipal Júlio de Mesquita, sendo dirigida pela desembargadora e 1ª vice-presidente do TJ-PR, Joeci Machado Camargo, que é coordenadora do projeto, e teve seu encerramento no dia 2 de agosto, no Ginásio Mirandinha, no Primavera, promovendo vários serviços de cidadania como atendimento jurídico, emissão de carteira de identidade, correções em documentos, entrada em processos, entre outros.

A prefeita do município de Jaguariaíva, Alcione Lemos, também esteve presente ao lado da desembargadora Joeci Machado acompanhando todos os dias do evento durante os atendimentos. Ela também parabenizou e assinou a documentação de união de todos os casais presentes, incentivando as famílias a trilharem o caminho do amor e da felicidade.