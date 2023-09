Hospital Regional de Ivaiporã inicia cirurgias eletivas no Vale do Ivaí

O Hospital Regional deIvaiporã, uma das unidades próprias da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), iniciou nesta semana as primeiras cirurgias eletivas para pacientes da região do Vale do Ivaí. Os procedimentos foram possíveis graças à transformação do perfil assistencial da unidade e dão continuidade ao processo hospitalar que admitiu pacientes para consultas pré-cirúrgicas no último mês.

Apenas na segunda-feira (4), foram 14 procedimentos, contemplando pacientes dos municípios de Ivaiporã, Lidianópolis, São João do Ivaí, Arapuã, Rosário do Ivaí e Santa Maria. A modelagem de gestão pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde (Funeas), que atualmente administra o hospital, foi implantada em janeiro.

“Este é um passo importante para reduzir a fila de espera na região. É sempre válido lembrar que, durante a pandemia, as cirurgias eletivas tiveram de ser paralisadas para garantir leitos e ampliar o combate à Covid-19”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. “Mas agora temos feito um esforço histórico para retornar esse quadro à normalidade, com a implementação do Programa Opera Paraná e com ações como esta”.

O hospital está localizado no município-sede da 22ª Regional de Saúde, que abrange 16 municípios e uma população estimada em 144 mil habitantes. A unidade faz atendimentos à população da região nas áreas de clínica médica, e conta com 20 leitos de enfermaria e 10 UTIs geral de média complexidade. Também são feitos atendimentos em cardiologia, ultrassonografia, cirurgia geral, contanto ainda com um corpo clínico de infectologista, nefrologista e anestesiologista.

Desde janeiro, o Hospital Regional de Ivaiporã tem efetivado o cumprimento de diversas medidas legais e administrativas, respeitando todas as etapas licitatórias para implementar o processo regular de atuação cirúrgica, habilitando o serviço na região. “São procedimentos que trazem a assistência para perto da residência dos pacientes, com segurança e qualidade, esperados há muito tempo pela região, e já estamos prevendo ampliação”, ressaltou Marcello Machado, diretor-presidente da Funeas.