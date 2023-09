Parceria entre Polícia Penal e Unifacear cuida da saúde de presos em Piraquara

Um novo projeto elaborado em parceria pela Polícia Penal do Paraná (PPPR) e a faculdade Unifacear, de Curitiba, envolve ações de cuidado com a saúde de pessoas privadas de liberdade (PPL) que cumprem pena na Penitenciária Estadual de Piraquara I (PEP I), na Região Metropolitana de Curitiba. Com apoio dos acadêmicos do curso de Enfermagem, são realizados testes de HIV, sífilis e aferições de pressão arterial com o objetivo de prevenção e acompanhamento das condições de saúde dos custodiados.

As atividades iniciaram na última sexta-feira (01) e prosseguirão até que todos os apenados sejam atendidos. Os presos também recebem orientações de saúde e medicamentos para controle parasitário. A equipe de acadêmicos trabalha sob coordenação da professora Manuela Kaled e acompanhamento do técnico de enfermagem da PEP I, Cláudio Rogério Alves da Silva.

Para o diretor-geral da Polícia Penal do Paraná, Osvaldo Messias Machado, a ação tem um impacto positivo na sociedade. “Essa parceria é importante não só para o sistema penal, mas para a saúde pública. A ação é preventiva para que os apenados não precisem sair das unidades e dividir espaço com a população para atendimento nas unidades de saúde”, disse.

O diretor da unidade prisional, Thorsten Ferraz, destacou o apoio da universidade nessa ação e o desempenho da equipe da saúde da PEP I. “Esta é uma importante ação que reforça a assistência aos privados de liberdade sob custódia na PEP I e que auxilia na prevenção a enfermidades. A PEP I não registrou nenhum óbito durante a pandemia da Covid-19. Com ações preventivas e atenção dos gestores Polícia Penal do Paraná estamos mantendo a unidade com índices de cuidados à saúde e de escolaridade acima da média nacional”, disse.