Após reforma museu de Jaguariaíva reabre as portas aos visitantes

A prefeitura municipal de Jaguariaíva, por meio da secretaria municipal de Turismo e Meio Ambiente, realizou na última quinta-feira (31) uma cerimônia para reabertura do Museu Municipal Conde Franscico Matarazzo.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, o prédio ficou fechado por algumas semanas para que fossem realizadas obras de reforma. Para celebrar a reabertura, foi realizada a vernissage “Jaguariaíva em Cores” com a exposição de quadros da pintora Andrea Weigert. As obras retratam o empoderamento feminino, formas abstratas e cenários de Jaguariaíva.

Presente na cerimônia, a prefeita Alcione Lemos destacou que a prefeitura vem realizando investimentos para fomentar a cultura e valorizar o patrimônio histórico do município. Na ocasião, Alcione ainda falou sobre as atividades que estão sendo realizadas para celebrar os 200 anos de Jaguariaíva que acontece no dia 15 de setembro.

A exposição “Jaguariaíva em Cores” está disponível para os visitantes até o dia 13 de outubro.