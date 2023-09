Campanha da Secretaria da Saúde marca o Setembro Amarelo no Paraná

O mês inicia com uma importante ação de conscientização e prevenção do suicídio no Paraná: o Setembro Amarelo. A campanha é nacional e ampla, tendo como principal objetivo o debate sobre o tema, a fim de diminuir o estigma e chegar mais perto das pessoas que necessitam de ajuda. Durante o mês, várias ações serão intensificadas no Estado, com campanhas informativas e capacitações.

De acordo com a Divisão de Saúde Mental da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a mortalidade por suicídio atinge majoritariamente os homens.Ele é o final de uma complexa rede de fatores. De acordo com profissionais da saúde, é multifatorial, ou seja, depende de vários fatores para ser compreendido. Essas causas podem estar relacionadas a contextos econômicos, religiosos, sociais, biológicos, ambientais, culturais, psicológicos e psiquiátricos.

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), todos os anos, mais pessoas morrem como resultado de suicídio do que HIV, malária ou câncer de mama.

“O Setembro Amarelo é um importante momento para identificarmos a necessidade de falar sobre o tema, entretanto, precisamos garantir que essas ações de prevenção ocorram o ano todo, garantindo o cuidado integral em saúde mental daqueles que necessitarem”, enfatizou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

No Paraná, aDivisão de Saúde Mental (DVSAM) elaborou, em parceria com a Escola de Saúde Pública do Paraná (ESPP), um Curso de Prevenção do Suicídio, na modalidade Ensino a Distância (Ead). O curso, com duração de 65 horas, está disponibilizado para todo o Brasil com apoio do Ministério da Saúde.É gratuito, voltado aos profissionais de saúde e também da Rede Intersetorial (assistência social, educação, entre outros).

Por meio das 22 Regionais de Saúde, que atuam em todos os municípios, a Secretaria também distribuirá material informativo sobre medidas preventivas, além de promover mobilizações sobre o tema.

“Atualmente sabe-se que falar sobre o suicídio é essencial para que possamos de fato preveni-lo, conforme orienta a OMS. O tema que já foi um grande tabu e ações como essas auxiliam e permitem que as pessoas falem mais sobre isso, inclusive que saibam onde buscar ajuda”, disse a coordenadora da DVSAM da Sesa, Suelen Gonçalo.

ORIGEM DA DATA– Emsetembrode 1994, nos Estados Unidos, o jovem de 17 anos Mike Emme cometeu suicídio. Ele tinha um Mustang 68amareloe, no dia do seu velório, seus pais e amigos decidiram distribuir cartões amarrados em fitas amarelas com frases de apoio para pessoas que pudessem estar enfrentando problemas emocionais.

Para reforçar ainda mais a importância da conscientização sobre o tema, foi estabelecido, mundialmente, o dia 10 de setembro comoo Dia Mundial da Prevenção do Suicídio (DMPS). A data representa um compromisso global de focar a atenção na prevenção.

ONDE BUSCAR AJUDA– A orientação é buscar o CVV – Centro de Valorização da Vida, pelo 188 ou http://www.cvv.org.br/ , serviços de urgência (192), pronto atendimentos, Unidades Básicas de Saúde e CAPS, e a Ouvidoria-Geral da Saúde, no 0800 644 44 14.