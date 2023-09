Opera Paraná promove triagem para cirurgias eletivas em Foz do Iguaçu 

Com objetivo de reduzir o tempo de espera e garantir um maior acesso aos serviços hospitalares, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) promoveu neste sábado (2) o processo de triagem para a realização de cirurgias eletivas em Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado. A iniciativa aconteceu no Centro de Especialidades do município, local de referência na região.

O mutirão ofereceu o processo completo de triagem em ortopedia para cerca de 200 pacientes, desafogando as filas de espera por cirurgias eletivas e promovendo atendimento humanizado e de qualidade. Durante a triagem é feita avaliação do paciente para agendamento da cirurgia, caso ela seja necessária.

"O Opera Paraná é um programa fundamental para expandir o atendimento em todo o Estado. Durante a pandemia, as cirurgias eletivas tiveram de ser paralisadas e agora realizamos essas ações que nos permitem retornar à normalidade”, afirmou o secretário da Saúde, Beto Preto. “Seguimos as orientações do governador Ratinho Junior para melhorar a qualidade de vida das pessoas".

O deputado federal maranhense, Josivaldo JP, também acompanhou o mutirão, que considerou um sucesso. "O Paraná é um estado que está dando certo, pois tem realizado grandes investimentos em áreas estratégicas, como a saúde. São ideias e exemplos que temos interesse de reproduzir, pois mostram um caminho correto para o bem da população", destacou.

OPERA PARANÁ–Dados da Sesa revelam que o Paraná registrou um aumento de mais de 41% no número de cirurgias eletivas realizadas no último ano. Ao todo, foram efetivadas 468.450 cirurgias em 2022, contra 331.787 em 2021.

Já neste ano, até junho, foram feitas mais de 220 mil cirurgias. O Opera Paraná contempla as especialidades de maior procura no Sistema Único de Saúde (SUS): sistema osteomuscular; aparelho digestivo; aparelho de visão; aparelho geniturinário; vascular e das vias aéreas superiores e do pescoço.