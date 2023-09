Comboio da Saúde atende 58 pessoas com cirurgias de catarata em Londrina

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), promoveu neste sábado (2), em Londrina, na região Norte, um mutirão de cirurgias de catarata para 58 pessoas. Chamado Comboio da Saúde, o mutirão tem o objetivo de acelerar os procedimentos de oftalmologia e reforçar o atendimento regionalizado e descentralizado em todo o Paraná.

Os pacientes são de toda a 17ª Regional de Saúde e as cirurgias acontecem em parceria com o Hoftalon - Hospital de Olhos, unidade de referência em Londrina para procedimentos oftalmológicos.

A ação permite diminuir o tempo da fila de espera e garantir mais qualidade de vida para as pessoas que precisam fazer a cirurgia. A estratégia segue orientação do governador Ratinho Junior e busca aproximar o atendimento do cidadão.

Com investimento de R$ 10,3 milhões, o Comboio da Saúde foi lançado em maio do ano passado e, até o momento, mais de 12,5 mil pessoas foram atendidas em municípios estratégicos, que abrangem as 22 Regionais de Saúde. Foram realizadas mais de 8,5 mil cirurgias. O Comboio é uma iniciativa à parte do programa Opera Paraná, que já garantiu R$ 150 milhões do Tesouro do Estado para realização de cirurgias eletivas.

Maria Aparecida Fonseca Nunes, de 62 anos, foi de Rio Branco de Ivaí a Londrina para realizar o procedimento de catarata. "Há muito tempo venho usando óculos, mas mesmo assim minha visão vinha piorando. Após uma consulta, descobri que o problema era catarata. Estou muito contente, pois é uma cirurgia importante, que faz muita diferença e que é gratuita. O atendimento tem sido excelente", comentou.

Benedito Natel, 72 anos, morador de São João do Ivaí, mostrou grande entusiasmo com a operação. "A visão é tudo para a gente”, disse ele, destacando o trabalho da equipe pela organização do atendimento. “Estou ansioso para enxergar bem novamente", disse o paciente.