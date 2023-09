Secretaria da Saúde capacita profissionais da região Oeste no cuidado à pessoa idosa

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por meio da 20ª Regional de Saúde de Toledo, no Oeste, promoveu nesta quinta e sexta-feira (31 e 1º) uma capacitação voltada especialmente para o cuidado e atenção às pessoas acima de 60 anos. Os coordenadores e representantes da Atenção Primária dos municípios da região tiveram a oportunidade de expandir o conhecimento dentro da Linha de Cuidado à Saúde da Pessoa Idosa.

Mais de 400 pessoas participaram do curso, que faz parte de uma série de iniciativas implementadas no Estado direcionadas aos idosos atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O Mutirão de Saúde da Pessoa Idosa está sendo realizado pela primeira vez na região e contou com participantes dos 18 municípios de abrangência da 20ª RS. Eles acompanharam as atividades teóricas e práticas, com atendimentos especializados nas áreas da alimentação, cuidados físicos, farmacêutica e assistência social.

Durante a capacitação foram atendidos 99 idosos, e os profissionais da saúde puderam colocar em prática muitos dos conteúdos aprofundados durante o encontro, como, por exemplo, a estratificação de risco do idoso, que tem como perspectiva traçar os riscos que esclareçam a priorização do atendimento, e a elaboração do plano de cuidados específicos no grupo de famílias. Foram montadas 10 estações de atendimento no Centro de Revitalização da Terceira Idade (Certi) Doutor Ernesto Dall’óglio, no município.

Para o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, as mudanças no perfil da população paranaense, com aumento da expectativa de vida e das pessoas acima de 60 anos, sugerem o desenvolvimento de novas estratégias de educação e promoção da saúde. “É na atenção primária que se inicia o tratamento, por isso a necessidade de qualificação e reciclagem de todos os profissionais envolvidos, sejam dos municípios ou do Estado. Um trabalho conjunto refletirá em melhores atendimentos, maior resolutividade”, pontuou.

ESTATÍSTICA–Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), referente a 2022, existem cerca de 1,7 milhão de pessoas acima de 60 anos residentes no Paraná, a sexta maior população nesta faixa etária do País. Ainda de acordo com o IBGE, a expectativa de vida da população paranaense em 2010 era de 75,2 anos, sendo de 71,9 anos para homens e 78,6 anos para mulheres. Em 2021, subiu para 78,5, com média de 75,1 anos para os homens, enquanto as mulheres paranaenses vivem quase sete anos a mais, com média de 81,9 anos.