Hospital Regional de Telêmaco Borba recebe dez novos leitos para atendimento neonatal

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por meio da Fundação Estatal de Atenção em Saúde (Funeas), habilitou nesta sexta-feira (1) dez novos leitos de Unidade Neonatal no Hospital Regional de Telêmaco Borba. Essa expansão inclui cinco leitos de Terapia Intensiva e cinco de Cuidados Intermediários, fortalecendo ainda mais os serviços de saúde para os recém-nascidos da região dos Campos Gerais.

Com a ampliação, o hospital que atende toda a 21ª Regional de Saúde de Telêmaco Borba, passa a contar com 30 leitos ativos, sendo 20 de enfermaria clínica e dez de UTI Neonatal. A unidade conta ainda com seis consultórios médicos e um ambulatório para atendimentos às gestantes de alto risco.

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, elogiou a expansão, destacando sua importância para o atendimento pediátrico na região. “Essa é uma medida importante, pois garante mais capacidade assistencial em uma unidade estratégica e de referência nos Campos Gerais. O governador Ratinho Junior solicitou que o atendimento chegasse perto da casa das pessoas com qualidade e este novo reforço é mais uma garantia de que nenhum paranaense ficará desassistido”, comentou.

Marcello Machado, presidente da Funeas, ressaltou a relevância de abrir esses leitos nesta época do ano, quando a sazonalidade dos vírus respiratórios pode levar a um aumento nos internamentos. “Tipicamente temos um aumento de casos de síndromes gripais respiratórias durante o inverno, o que demanda uma maior estrutura para acomodar pacientes. Estes novos leitos demonstram a evolução do Hospital Regional de Telêmaco Borba, que já se configura como uma unidade de excelência na região”, destacou.