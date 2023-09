Jaguariaíva organiza programação cívica para Semana da Pátria

A Administração Municipal de Jaguariaíva, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Smecel), convida toda a população a participar da programação da Semana da Pátria, de 1º a 7 de setembro.

Dia 1º ocorre a tradicional Corrida de Revezamento do Fogo Simbólico da Pátria, saindo a partir das 7h da Capela São José Operário, no Jardim Samambaia. A tocha será conduzida por voluntários até o Jardim Primavera, retornando à Estação Cidadã Agente Durvalino de Azevedo, no Centro, ponto da solenidade de acendimento da Pira da Pátria pela prefeita Alcione Lemos.

Durante a semana, em frente à Estação Cidadã, alunos das escolas municipais, urbanas e rurais, Cemei’s, escolas estaduais e particulares, junto às demais autoridades e comunidade, participam de hasteamento e arriamento das bandeiras e cântico dos hinos pátrios, às 8h e às 17h respectivamente. Apresentações culturais das escolas vão abrilhantar as concentrações.

Até o dia 7, funcionários municipais farão a guarda do fogo simbólico da Pátria, de forma revezada, em frente à antiga estação. O ponto alto será o grande Desfile Cívico Temático na Avenida Antônio Cunha, que deve reunir mais de 10 mil participantes.

No desfile o tema principal é a comemoração dos 200 Anos de Jaguariaíva, passando pelas fases do tropeirismo, ferrovia, indústrias Matarazzo, ciclo da madeira, industrialização e turismo, tema do Festival Cultural deste ano. A comissão organizadora convida desde já a população a participar das atividades da Semana da Pátria, que têm o objetivo de celebrar a independência do Brasil, valorizar a cultura, resgatar o civismo e cultivar o amor e respeito ao Brasil e seus símbolos nacionais.