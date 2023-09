Paraná sedia evento regional com foco no fortalecimento da promoção da Saúde

O Paraná recebe nesta quinta e sexta-feira (31 e 1º) representantes do Ministério da Saúde (MS) e da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) para realização de um seminário e uma oficina regional que integram a primeira Pesquisa de Avaliabilidade da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS). O levantamento é de abrangência nacional e tem o objetivo de identificar e apoiar o desenvolvimento e a implementação da política nos estados e municípios brasileiros.

O evento acontece na Escola de Saúde Pública (ESPP), em Curitiba, e reúne cerca de 70 profissionais, gestores e pesquisadores de saúde de todaregião Sul – Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.

“Mais uma vez o Paraná foi escolhido para sediar um evento de extrema importância, que envolve toda a região Sul do País. São dois dias para debater, entender e discutirsobre implementação desta política, que busca contribuir para a melhoria das condições de saúde de todos os cidadãos paranaenses”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Este é o último encontro do ciclo, que reuniu nove estados com políticas próprias de promoção à saúdee o Distrito Federal, além de 50 municípios em diferentes estágios de implementação da PNPS. Esta etapa resultará em um seminário nacional em que será possível discutir os resultados dessa pesquisa.

Para a diretora substituta do Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde do Ministério da Saúde, Kátia Souto, essa é uma ação fundamental para avaliar a política de promoção à saúde em cada região. “Como gestores, precisamos encontrar as potencialidades e desafios para implementação desta política em cada localidade do Brasil. É extremamente importante alinhar, aprimorar os processos de trabalho e promover debates e parcerias, para que aja uma articulação intersetorial efetiva”, explicou.

De acordo com a Diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Sesa, Maria Goretti David Lopes, um dos pontos mais importantes desta pesquisa é a aplicação dos resultados para a implementação de ações de promoção da saúde e de prevenção de doenças e agravos.

“É essencial utilizar as evidências geradas pela pesquisa para que, de fato, possamos identificar como tem sido a implementação desta política em nosso Estado e, a partir de um recorte regional, buscar atender as necessidades em saúde da população com equidade, o que também refletirá sobre os nossos indicadores”, afirmou.

PNPS–A promoção da saúde foi introduzida no SUS por meio da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS). Trata-se de um conjunto de estratégias, políticas, ações e intervenções que visam melhorar a qualidade de vida da população.

O objetivo é promover a igualdade e melhoria das condições e modo de viver, ampliando a potencialidade da saúde tanto individual como coletiva, reduzindo vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais.

A inclusão da PNPS trouxe para a saúde pública a ascensão de pautasvinculadas às doenças e agravos não transmissíveis, especialmente quanto a seus fatores de risco e proteção, como à promoção da cultura de paz e não violência; alimentação adequada e saudável; práticascorporais e atividades físicas; mobilidade segura; direitos humanos;desenvolvimento sustentável; além doenfrentamento ao uso do tabaco e uso abusivo de álcool e outras drogas.

No Paraná, a Política Estadual de Promoção da Saúde foi instituída pela Resolução Sesa nº 228, de 7 de abril de 2017, e traz como referências o desenvolvimento de ações intra e intersetoriais, interdisciplinaridade, trabalho em redes e a participação comunitária como estratégias para a redução de vulnerabilidades e riscos à saúde.