Homem morre e criança fica ferida em acidente com moto em Carlópolis

Um grave acidente de trânsito registrado no fim da tarde desta quarta-feira (30) tirou a vida de um motociclista na rodovia PR-151 no município de Carlópolis, Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 17h00. As vítima estavam em uma motociclista que transitava pela rodovia no sentido Ribeirão Claro a Carlópolis quando, na altura do km 38, o condutor perdeu o controle da direção e acabou sofrendo uma queda.

Na moto estavam um homem de 31 anos e uma criança de 11 anos. Os dois foram socorridos e encaminhados ao Hospital de Carlópolis para receber atendimento médico, mas infelizmente o motociclista não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Não foram divulgadas maiores informações sobre o quadro clínico da criança.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.