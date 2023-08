Jaguariaíva promove atividades de enfrentamento a violência contra a mulher

A prefeitura municipal de Jaguariaíva, por meio da secretaria municipal de Desenvolvimento Social e CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), promoveu ações alusivas a campanha “Agosto Lilás” que tem como objetivo o enfrentamento a violência contra a mulher.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, as atividades foram desenvolvidas nos encontros dos grupos de convivência com rodas de conversa e orientações para as mulheres e para as vítimas de violência doméstica ou familiar.

As ações foram realizadas durante todo o mês de agosto e, nesta terça-feira (29), foi promovida uma palestra de encerramento. A reunião abordou questões relacionadas a violência doméstica e a Lei Maria da Penha. O encontro foi realizado no Centro de Convivência do bairro Primavera e contou com a participação dos soldados da Polícia Militar Tatiane Mainardes de Oliveira e Leonardo Schomberger que fazem parte da patrulha Maria da Penha.

Já a equipe do Creas apresentou dados relacionados as medidas protetivas emitidas pela Justiça no município e o cenário é alarmante. No ano passado, por exemplo, foram emitidas 104 medidas, enquanto nestes oito meses de 2023 o número é de 140. De acordo com o Cras, apesar do aumento nos casos, isso mostra que as mulheres estão denunciando cada vez mais seus agressores e buscando garantir seus direitos.

Quando vítima de algum tipo de violência, a vítima pode realizar a denúncia na delegacia da Polícia Civil ou através dos números 180 ou 181, na Central de atendimento a mulher que funciona 24 horas. As denúncias também podem ser realizadas diretamente no Creas ou através dos telefones (43) 3535-9387 ou (43) 99976-1502.