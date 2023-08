Estado investe R$ 4 milhões nas obras do Consórcio de Saúde de Umuarama

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, liberouR$ 4 milhões para um convênio para conclusão das obras de expansão da sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde Amerios (CISA), em Umuarama. Os recursos serão usados para pintura, construção de paredes e área externa. Com a finalização do projeto, a estrutura passará a assumir um perfil ambulatorial, integrando a estratégia de regionalização dos serviços de especialidades.

O CISA, que engloba a 12ª Regional de Saúde de Umuarama, tem como objetivo central a melhoria da qualidade dos serviços de saúde pública fornecidos à população local. O consórcio é composto pelos municípios de Alto Paraíso, Altônia, Alto Piquiri, Brasilândia do Sul, Cafezal do Sul, Douradina, Esperança Nova, Francisco Alves, Icaraíma, Iporã, Ivaté, Maria Helena, Mariluz, Nova Olímpia, Perobal, Pérola, São Jorge do Patrocínio, Tapira e Xambrê.

"Este é mais um passo naquilo que consideramos o nosso horizonte: a regionalização dos serviços de saúde. O governador Ratinho Junior tem feito uma grande transformação na saúde do Estado, aproximando o atendimento das pessoas. Quando a obra atingir 70%, iremos reforçar sua infraestrutura com novos mobiliários e equipamentos", afirmou o secretário da Saúde, Beto Preto.

Para o presidente do CISA e prefeito de Perobal, Almir de Almeida, a nova estrutura irá absorver uma demanda antiga da região. "Temos encontrado um grande apoio no Governo do Estado e ver este sonho antigo se tornar realidade é gratificante. Não tenho dúvidas de que passaremos a lidar com uma nova realidade a partir da conclusão deste projeto", enalteceu.

NOROSPAR– Ainda em Umuarama, o secretário assinou um pacote de equipamentos para a Associação Beneficente de Saúde do Noroeste do Paraná, com investimento de mais R$ 2,3 milhões. Os aparelhos são direcionados para as áreas de UTI neonatal e neurocirurgia e vão desde kits cirúrgicos até uma torre de vídeo completa.