Estado libera início das obras do Ambulatório Médico de Especialidades de Paranavaí

O Governo do Estado assinou nesta sexta-feira (25) a ordem de serviço para construção do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Paranavaí, no Noroeste do Estado. Com um investimento de R$ 25,4 milhões de recursos estaduais, a unidade irá reforçar o atendimento descentralizado de média complexidade, fazendo até 20 mil novas consultas por mês.

O novo ambulatório irá reforçar a estratégia de regionalização dos serviços de saúde. Com cerca de 4 mil metros quadrados, a unidade irá dispor de 36 salas de atendimento, contando com 26 consultórios, 11 salas de exames e três boxes de coleta. O AME será administrado pelo Consórcio de Saúde do Novo Paranapanema (Cis/Amunpar).

Os AMEs no Paraná são um Ponto de Atenção Secundário Ambulatorial – PASA, composto por equipe multiprofissional especializada, destinada a atender os usuários com condições complexas ou muito complexas.

"Estamos trabalhando pela instalação de 12 AMEs por todo o Estado, em um grande projeto de modernização e expansão do atendimento especializado", destacou Beto Preto, que assinou a ordem de serviço. Os demais ambulatórios serão construídos em Campo Mourão (Centro-Oeste), Cianorte (Noroeste), Cornélio Procópio (Norte), Irati (Centro-Sul), Ivaiporã (Norte, Vale do Ivaí) , Jacarezinho (Norte Pioneiro), Paranaguá (Litoral), São José dos Pinhais e Almirante Tamandaré (RMC), Ponta Grossa (Campos Gerais) e União da Vitória (Sul).

“Essa é uma obra gigantesca, das maiores da história recente de Paranavaí e de toda a região. As especialidades representam um grande desafio, e graças a essa forte parceria com o Estado, iremos vencê-lo e garantir mais saúde para nossa população. É um sonho para o noroeste", complementou o prefeito Carlos Rossato.

SANTA CASA– Ainda em Paranavaí, o Governo do Estado liberou outros R$ 350 mil para ampliação e reforma do sistema de prevenção de incêndios das estruturas interligadas entre a Santa Casa e o Hospital Regional do Noroeste.

PRESENÇAS– Também estiveram no evento o deputado federal Tião Medeiros; o deputado estadual Soldado Adriano José; além de prefeitos e representantes da região.