Com investimento de R$ 2 milhões, Governo entrega obras da Santa Casa de Cambé

O Governo do Estado entregou nesta quinta-feira (24) o conjunto de obras de reforma da Santa Casa de Misericórdia de Cambé, num investimento de R$ 2 milhões. As melhorias abrangem diversos setores da instituição. Um dos destaques é a instalação de um elevador especialmente projetado para o transporte de pacientes, garantindo maior conforto e agilidade no acesso aos diferentes andares do hospital.

“Os hospitais filantrópicos são de extrema importância e é nosso papel fortalecer esse grande trabalho prestado à sociedade. O governador Ratinho Junior sempre reforçou a necessidade de expandirmos a qualidade de atendimento em todo o Estado, e é diante deste horizonte que tomamos nossas decisões em prol do povo paranaense", destacou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, que fez a entrega.

A Santa Casa de Misericórdia de Cambé desempenha um papel vital como referência de atendimento médico para aproximadamente 140 mil habitantes dos municípios de Cambé, Bela Vista do Paraíso, Florestópolis, Prado Ferreira e Miraselva. A reforma não apenas revitalizou as instalações, mas também intensifica a oferta de um atendimento de mais qualidade a essas comunidades.

Outro ponto relevante da adequação foi a construção de uma passarela de interligação entre os prédios, facilitando o fluxo interno e proporcionando uma experiência mais integrada para pacientes, familiares e profissionais de saúde.

A modernização também alcançou a parte administrativa, com a reforma do galpão que agora abriga o novo departamento administrativo e o almoxarifado. Essa reestruturação contribuirá para uma gestão mais eficiente dos recursos e suprimentos, refletindo em um funcionamento ainda mais organizado. A cozinha e o refeitório, essenciais no suporte ao bem-estar dos pacientes e colaboradores, receberam serviços para aprimoramento da higiene e qualidade alimentar.

“Cambé é a 20ª maior cidade do Paraná e essa reestruturação é um grande avanço para assegurar mais atendimento e acesso aos serviços de saúde para os nossos munícipes. Quero agradecer ao governador pelo enorme carinho e parceria com a nossa cidade", destacou o prefeito Conrado Scheller.

EQUIPAMENTO– No último mês, a Santa Casa de Cambé recebeu um novo tomógrafo. A aquisição do aparelho aconteceu por meio de um convênio firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e o hospital, no valor de R$ 950 mil, ampliando o fluxo de exames e garantindo maior agilidade em atendimento na região.

PRESENÇAS–Também participaram do evento a deputada federal Luiza Canziani; os deputados estaduais Tiago Amaral e Cobra Repórter; a coordenadora da Casa Civil na região Norte, Sandra Moya; além de vereadores e representantes da região.