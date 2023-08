Ratinho Junior visita AACD e conhece centro hospitalar de reabilitação ortopédica

O governador Carlos Massa Ratinho Junior esteve na sede da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) em São Paulo nesta quarta-feira (23), onde conheceu o centro de reabilitação e a oficina ortopédica da instituição. Durante a visita, o governador e o secretário estadual de Saúde, Beto Preto, apresentaram a estrutura hospitalar e os investimentos recentes do Estado ao CEO da associação, Valdesir Galvan.

O centro de reabilitação da AACD é uma referência nos tratamentos ortopédicos País e a oficina da instituição é uma das maiores de São Paulo. Lá são fabricadas próteses, coletes, palmilhas e adaptações de cadeiras de rodas sob medida.

"A AACD é um exemplo no atendimento a pessoas com deficiência. Este é um tipo de atividade que dá dignidade às pessoas. É este sentimento que também norteia o trabalho que é desempenhado na área de saúde do Paraná, com um atendimento mais próximo das pessoas. Hoje temos uma política de descentralização no atendimento, com capacitação de hospitais regionais, que visa justamente atender as pessoas perto de onde elas moram, promovendo maior acesso delas à saúde e dando maior qualidade ao atendimento”, afirmou o governador.

No encontro, Ratinho Junior salientou os investimentos feitos para atendimentos pediátricos no Estado. Entre eles estão os mais de R$ 124 milhões repassados pelo Governo do Estado ao Hospital da Criança de Maringá, na região Noroeste do Estado, que deve ser inaugurado em breve. A unidade também vai receber R$ 1,5 milhão por mês ao longo de 48 meses para custeio assim que começar a funcionar.

Outro investimento de destaque aconteceu no início de agosto, quando o Governo do Estado repassou R$ 3,79 milhões para a implementação da maternidade do Hospital Universitário de Londrina, no Norte do Paraná. A unidade será especializada em atendimentos de obstetrícia e neonatal de alto risco. O Estado também vai destinar um aporte mensal de R$ 1,36 milhão à unidade para a contratação e custeio de profissionais de saúde especializados, como médicos e enfermeiros

O CEO da AACD, Valdesir Galvan, destacou a estrutura para o atendimento de saúde do Paraná. “Pudemos ver que o Paraná tem uma rede de saúde muito bem equipada e organizada”, disse.

ASSOCIAÇÃO– A AACD foi criada em 1950 oferecendo tratamentos ortopédicos e de reabilitação a crianças com deficiência. Ao longo deste período, a instituição ampliou o atendimento a pacientes de todas as faixas etárias.

Atualmente, a AACD conta com um hospital, nove unidades de reabilitação, além das oficinas ortopédicas, onde as próteses e equipamentos são customizados e adaptados aos pacientes. A instituição faz mais de 880 mil atendimentos e cerca de 7 mil cirurgias por ano.