Estado reforça a importância do aleitamento materno para o desenvolvimento dos bebês

Dando sequência nas atividades do Agosto Dourado,mês escolhido para conscientização sobre os benefícios do leite materno, aSecretaria de Estado da Saúde (Sesa), em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa(Semipi), iniciou nesta terça-feira (22) uma capacitação sobre a importância do aleitamento.

O evento, que conta com a participação de 200 gestores hospitalares e de setores materno-infantil de todo Paraná, segue até quarta-feira (23) em Curitiba e promovea discussão eatualização sobre o manejo do aleitamento materno.

“Após a oficina, os gestores e participantes irão replicare capacitar os profissionais da área nos 399 municípios, fortalecendo e disseminando os benefícios deste alimento”, disse o diretor-geral da Sesa, César Neves. “Considerado ouro pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o leite materno traz benefícios tanto para as crianças quanto para as mães que amamentam”.

De acordo com o Ministério da Saúde (MS), a recomendação é manter o aleitamento materno até os dois anos de idade ou mais, devendo ser o alimento exclusivo até os seis meses de vida.

Consagrado o melhor e mais completopara saúde e pleno desenvolvimento dos bebês, o leite materno fortalece o sistema imunológico, diminui os riscos de obesidade, de desenvolvimento de diabetes, casos de diarreia, infecções respiratórias, hipertensão e colesterol alto, além de reduzir em 13% a mortalidade por causas evitáveis em crianças menores de cinco anos.

Segundo a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Sesa, Maria Goretti David Lopes, a amamentação iniciada logo após o nascimento do bebê pode diminuir a mortalidade neonatal, aquela que acontece até o 28º dia de vida, e para as mulheres reduz o risco de desenvolvimento do câncer de útero e câncer de mama.

“Essa capacitação é muito importante pois promove, protege e apoia o aleitamento materno. Como Poder Público, temos o dever de sensibilizar gestores e profissionais de saúde para que cada vez mais possamos avançar para que as mulheres tenham condições para manter o aleitamento, garantindo o pleno desenvolvimento da criança”, afirmou.

MULHER LACTANTE– Segundo a diretora da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial, e Pessoa Idosa, Mariana Neris, neste ano a programação proposta para o Agosto Dourado traz como tema a mulher lactante que trabalha. “Além de trazer formação e capacitação sobre a importância do aleitamento materno tanto para a mãe como para o bebê ao público formado por gestores estaduais e municipais, é uma oportunidade de diálogo intersetorial, multidisciplinar e interfederativo”, afirmou.

“A Secretaria tem apoiado essa iniciativa desde a concepção do evento até a sua realização. Isso porque entendemos a importância de se fortalecer a mulher no lugar onde ela está. Acredito que as políticas públicas de promoção do protagonismo feminino, associadas a estratégias de apoio ao aleitamento materno, garantem segurança para as mamães. É um círculo virtuoso”, acrescentou Mariana.