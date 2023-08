Jaguariaíva vai receber o programa “Justiça no Bairro"

O município de Jaguariáiva vai receber entre os dias 30 de agosto a 02 de setembro o programa Justiça no Bairro, uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Paraná em parceria com a prefeitura e a Fecomércio. A ação acontece no bairro Primavera.

Ação social tem como objetivo promover o acesso da população a serviços essenciais como, por exemplo, emissão de Registro Geral (RG), ou Carteira de Identidade, registro de boletins de ocorrência, orientações sobre serviços realizados pela Polícia Civil, atendimento jurídico e orientação a população. Estes serviços estarão disponíveis no dia 30 de agosto.

Ainda conforme explicou a prefeitura, a população também terá acesso a serviços jurídicos na área da família como segunda via de registro, curatela, registros públicos, coleta e exames de DNA sem custos, divórcio, guarda, regulamentação de visitas, tutela entre outros. Já estes serviços estarão disponíveis no dia 02 de setembro.

Vale ressaltar que os interessados devem entrar em contato com o CRAS (Centro de Referência a Assistência Social) ou com a Secretaria de Negócios Jurídicos (SENJUR) para realizar o agendamento prévio dos serviços.

Durante a ação, a população também vai ter acesso a serviços como primeira via do título de eleitor e atualização dos dados, serviços da secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social, atualização do CADÚnico, atendimentos realizados pelas equipes do CRAS e CREAS, solicitação de carteira de trabalho, atualização ou inscrição do CPF. Também serão realizados cadastros para vagas de emprego através da Agência do Trabalhador.

Na área da Saúde, serão ofertados testes de glicemia, orientação sobre a prevenção de doenças e aferição de pressão arterial.

A população também vai poder ter acesso aos serviços do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAMAE) como, por exemplo, registro de solicitações, emissão de segunda via de faturas entre outros.

No meio ambiente, a secretaria municipal de Turismo e Meio Ambiente vai realizar a distribuição de mudas de árvores nativas. Já a Ong TransformaCão vai disponibilizar serviços de atendimento aos pets.

A equipe do Sesc vai realizar um brechó solidário.

A prefeitura ainda informou que as pessoas interessadas em receber atendimento em algum destes serviços devem procurar as equipes do CRAS Pedrinhas ou Primavera para verificar a necessidade de agendamento prévio para participar da ação. Para quem deseja participar do casamento coletivo, as inscrições seguem até esta quarta-feira (23).

A ação será realizada no Ginásio Mirandinhas e Escola Júlio Mesquita das 09h00 às 17h00.