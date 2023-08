Portos do Paraná conscientiza sobre teste com etilômetro e separação de resíduos

O mês de agosto é dedicado à conscientização sobre o funcionamento do teste com o etilômetro e também sobre a forma adequada de separação dos resíduos produzidos nas dependências da Portos do Paraná, de uma maneira lúdica e informativa. Um jogo de dados ajuda empregados de todos os setores a concorrerem a brindes simbólicos e ainda aprender ou relembrar assuntos relacionados aos temas abordados.

Todos os meses a Gerência de Saúde e Segurança do Trabalho faz campanhas para tornar o ambiente mais seguro e agradável.

“O objetivo das campanhas é levar uma informação de qualidade, objetiva e de fácil entendimento. Além do nosso cronograma de temas fixos, sempre fazemos novas inserções com base nos índices dos desvios que mais acontecem em nossas áreas, de forma a trabalhar o comportamento preventivo dos nossos funcionários, bem como de todos os usuários dos portos” diz Jamile Marçal, técnica de segurança do trabalho da Portos do Paraná.

De acordo com a técnica em Segurança do Trabalho, Vivian Alves, as abordagens são feitas em dois formatos: com os públicos interno (funcionários e prestadores de serviço da Portos do Paraná) e externo (usuários dos portos). “Junto ao público interno, procuramos orientar principalmente os setores administrativos sobre a possibilidade do teste com etilômetro (bafômetro) ao acessar a faixa portuária, já que todos os empregados da Portos do Paraná estão propensos a participar do teste com etilômetro. Fizemos uma dinâmica com alguns setores da empresa no intuito de divulgar o procedimento operacional sobre este tema”, explica.

As abordagens com os usuários são feitas ao longo do mês de agosto, através dos diálogos de segurança, com entrega de material informativo e discussões sobre os detalhes do teste. Normalmente, os testes são feitos na entrada do Palácio Dom Pedro II ou em blitz na faixa portuária. “Nossas divulgações envolvem dinâmicas que facilitam o entendimento do procedimento PO-023, que está publicado no site da Portos do Paraná ”, destaca.

O coordenador de Patrimônio e Seguros, Marcel de Oliveira Miranda, elogiou a forma proposta da atividade. “De uma forma lúdica, todos acabam aprendendo o que realmente importa, que é a atenção no trabalho. É muito importante todos estarem conscientes sobre o teste. Foi descontraído, ajuda na integração da equipe e espero que haja mais atividades como essa em todos os setores do Porto”, diz.

RESÍDUOS- Todos também puderam aprender um pouco mais sobre a separação adequada dos resíduos produzidos no ambiente de trabalho. “Todos os setores possuem ilhas com contentores de resíduos recicláveis e não recicláveis, nos quais são feitas auditorias identificando a segregação desse material”, aponta Bruna Miranda, analista ambiental.

Ela aproveita os encontros para avisar a todos que descartar corretamente os resíduos também é um ato de solidariedade. “A dinâmica tira dúvidas quanto ao material que é gerado diariamente tanto no serviço quanto em casa, para que todos possam descartar no contentor adequado, lembrando que nossos resíduos recicláveis vão para uma associação que hoje favorece cerca de 20 famílias”, afirma.