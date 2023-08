Sanepar inicia vistoria das ligações de esgoto na região do Morumbi, em Foz do Iguaçu

A Sanepar inicia nesta semana o trabalho de vistoria técnica operacional nas ligações de esgoto em imóveis da região do Morumbi, em Foz do Iguaçu. A finalidade é verificar se elas foram executadas corretamente e se as instalações hidrossanitárias seguem as orientações da Companhia e da legislação ambiental.

O trabalho será feito pelas equipes da empresa JPR Ambiental, contratada pela Sanepar, com agentes treinados e que utilizam crachás e uniformes com a inscrição “A Serviço da Sanepar”. Até o fim de setembro devem ser vistoriados cerca de 700 imóveis da região.

Para a equipe ter acesso ao imóvel, o morador tem que autorizar a entrada para que seja feita a verificação em pontos de lançamento de esgoto do banheiro, da cozinha e da lavanderia.

Nos testes, são utilizados corantes à base de água que não causam danos ao meio ambiente nem às pessoas. Ao final da vistoria, se o imóvel estiver com todas as instalações corretas, os agentes emitem um certificado de regularidade. Se estiver irregular, o cliente é orientado e terá um prazo para fazer as adequações. As vistorias não têm custo e são fundamentais para assegurar o bom funcionamento da coleta e do tratamento de esgoto.

Todos os imóveis servidos pela rede coletora são obrigados a se conectar à rede pública.

CUIDADOS– A Sanepar reforça que é obrigatório o imóvel ter caixa de gordura e é fundamental que o lançamento da água de chuva ocorra nas galerias pluviais. O lançamento de água de chuva na rede coletora é uma das principais irregularidades, junto com o despejo de lixo e de gordura na rede coletora. Isso causa transtornos para a Sanepar e para o cliente, pois pode haver transbordamento de esgoto nas ruas e refluxo de esgoto para dentro do imóvel.

Em caso de dúvida, o contato com a Sanepar pode ser feito pelo telefone 0800 200 0115 (ligação gratuita, 24 horas por dia). Outras informações podem ser encontradas no site da Sanepar .