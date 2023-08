Estado promove mutirão de empregos para jovens nesta quarta-feira em Curitiba

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda, promove nesta quarta-feira (23) um mutirão de empregabilidade para jovens entre 14 e 29 anos. O Mutirão da Juventude será na Agência do Trabalhador Central de Curitiba, das 9h às 16h, com senhas entregues até as 12h.

A ação contará com a participação de 15 empresas que farão o processo de seleção para o preenchimento de 400 vagas destinadas a diversas funções, podendo até mesmo ocorrer a contratação imediata.

Os jovens menores de 18 anos que comparecerem ao evento devem apresentar, no ato da entrevista, RG, CPF e declaração de matrícula atualizada ou histórico escolar do ensino médio. Para os maiores de idade é recomendável ter em mãos carteira de trabalho (física ou digital), título de eleitor, CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), além do currículo.

Para o secretário Mauro Moraes, o evento será uma grande oportunidade para que jovens conquistem o primeiro emprego, uma vez que a maioria dos empregadores, em situações habituais de recrutamento, exigem experiência. "Diversas empresas participantes sabem da importância do apoio que um jovem precisa para ingressar no mercado de trabalho e, exatamente por essa razão, estão dispostas a fazer o recrutamento de candidatos sem experiência exclusivamente para esse mutirão", afirma.

O coordenador de Emprego e Trabalho da SETR, Cássio Strapasson, destaca que a ação de empregabilidade da juventude é fundamental para o posicionamento do Paraná no ranking nacional de empregabilidade através das Agências do Trabalhador e postos de atendimento.

"O Paraná é o estado que mais contrata jovens entre 18 e 29 anos via rede Sine em todo o País. Desde o início do ano, já foram colocados mais de 39 mil jovens no mercado de trabalho, desempenho que representa mais de 30% de todos os trabalhadores nesta faixa etária empregados pelo sistema em todo o Brasil", ressalta.

Serviço:

Data: quarta-feira, 23 de agosto

Horário: 9h às 16h

Senhas serão entregues até as 12h

Local: Agência do Trabalhador Central de Curitiba, Rua Pedro Ivo, número 503, Centro