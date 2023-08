Paraná é destaque em relatório do ONU-Habitat construído em parceria com crianças

O Paraná é destaque donovo relatório publicado pelo projeto Conexões Urbanas, do Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat), divulgado nesta segunda-feira (21).Como seriam os espaços públicos de uma cidade se eles fossem desenhados por crianças? Esse é o objetivo principal do relatório.No último ano, o projeto mapeou e avaliou praças e parques e propôs a requalificação de espaços públicos através de metodologias participativas com 24 crianças de 9 a 14 anos, que apontaramsoluções mais inclusivas.

O documento faz parte do projeto Conexões Urbanas, que desde 2022 analisa a rede de espaços públicos abertos em duas regiões: na fronteira com a Argentina, em Barracão (Paraná) e Bernardo de Irigoyen (Misiones), que também abarca os municípios Bom Jesus do Sul (Paraná) e Dionísio Cerqueira (Santa Catarina); e na fronteira com o Paraguai, entre Foz do Iguaçu (Paraná) e Ciudad del Este (Paraguai). Os resultados podem ser encontrados AQUI .

O relatório apresenta os resultados das oficinas de Desenhos de Espaços Públicos aplicadas em maio nessas regiões, explicando desde como funciona a metodologia – levando os alunos a refletir sobre os desafios daquele espaço público e propor soluções inclusivas para todas as pessoas através de uma maquete – até o resultado final das intervenções, consolidadas em um projeto arquitetônico feito pelo ONU-Habitat.

Através do compartilhamento desses resultados com as prefeituras locais, o projeto deseja promover espaços públicos que possam melhorar a qualidade de vida e promover a coesão social em áreas urbanas em contexto de fronteiras.

Para a coordenadora local do Conexões Urbanas, Camilla Almeida, o relatório é a concretização de um trabalho engajado com todas as pessoas envolvidas na iniciativa – alunos e funcionários das escolas, servidores das prefeituras e colaboradores das instituições parceiras. "Temos o privilégio de contar com parceiros locais engajados com nossos objetivos. Queremos que os municípios possam se tornar referência para que novas regiões também possam aplicar nossas metodologias em busca de um desenvolvimento urbano mais inclusivo e sustentável", explica.

PARCERIA COM O PARANÁ– O relatório é o primeiro produto da parceria firmada entre Governo do Paraná e o ONU-Habitat, no âmbito do projeto Conexões Urbanas. Com a iniciativa, os resultados do projeto devem ganhar ainda mais visibilidade e apoio na sua implementação. Aideia é contribuir para o desenvolvimento sustentável da região, promovendo espaços públicos de qualidade, seguros e inclusivos, e estabelecendo os municípios como exemplos na aplicação de metodologias participativas.

No Paraná, a parceria foi firmada com a Secretaria das Cidades e a Superintendência-Geral de Desenvolvimento Econômico e Social (SGDES).

De acordo com a superintendente da instituição, Keli Guimarães, a parceria entre Estado e municípios é importante para o cumprimento da Agenda 2030 da ONU, que estabelece metas de desenvolvimento sustentável para o planeta nos próximos anos."O Conexões Urbanas está alinhado à Agenda 2030 por dar voz, tanto a jovens e crianças, quanto a migrantes e refugiados, público que uma vez incluído na elaboração de políticas públicas locais, aumenta sobremaneira o valor e as possibilidades de acerto das mesmas”, ressalta.

"A parceria reforça as ações de planejamento e de identificação de prioridades urbanas nos municípios, fundamentais para compreender como investimentos, sejam a fundo perdido ou financiados, podem ser apropriados e otimizados para atender as necessidades e o empoderamento dos atores locais envolvidos", complementa o secretário de Estados das Cidades, Eduardo Pimentel.

"A implementação do projeto Conexões Urbanas em municípios na fronteira reforça a importância da colaboração e do aprendizado entre cidades e instituições para enfrentar desafios comuns. O projeto é fortalecido através das novas parcerias, sendo o compartilhamento dos resultados essencial para disseminar novas visões de futuro", afirma a oficial nacional do ONU-Habitat para o Brasil, Rayne Ferretti Moraes.

CONEXÕES URBANAS– Lançado em 2022, o projeto tem como objetivo fortalecer os governos locais através do planejamento e desenho urbano participativo de espaços públicos através de recomendações de políticas públicas, desenvolvimento de capacidades do corpo técnico, compartilhamento de conhecimento e apoio à regeneração de espaços públicos. Além dos países latino-americanos, o projeto também abarca duas cidades no Líbano.

Financiado pela Conta de Desenvolvimento das Nações Unidas (UNDA), o projeto já promoveu escutas da população e atores locais, realizou oficinas com autoridades e lideranças dos territórios, e elaborou um diagnóstico dos espaços públicos a partir de metodologias participativas .