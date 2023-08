Leilão de veículos do Estado arrecada 125% a mais do que o previsto

O leilão de veículos organizado pela Secretaria de Estado da Administração e da Previdência no começo de agosto superou as expectativas e teve um resultado acima do esperado, com uma arrecadação 125% acima da prevista. Os dados consolidados foram divulgados nesta segunda-feira (21).

De acordo com a previsão inicial do Departamento de Transporte Oficial da Secretaria da Administração, o potencial inicial de arrecadação era de R$ 1.041.857,03 com a venda de 308 itens. Entretanto, como boa parte dos veículos tinha a possibilidade de ser recuperada e voltar a rodar, a procura pelo certame foi intensa e o resultado chegou a R$ 2.345.102,68 arrecadados.

Desde 2019, a Secretaria da Administração já realizou nove leilões de veículos, consolidando a prática como uma forma eficiente de gerar receita para os cofres públicos. Com o certame mais recente, a arrecadação total acumulada com esses eventos chega a R$ 16.906.865,28.

“É uma oportunidade de trazer recursos para o Estado e possibilitar que as pessoas adquiram veículos que podem ser recuperados por um valor mais acessível. Também é sempre importante salientar que os recursos obtidos por meio dos leilões têm sido direcionados para projetos e iniciativas voltados para a melhoria de serviços públicos e infraestrutura”, detalha o secretário da Administração, Elisandro Frigo.