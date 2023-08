Acidente mata idoso em Carlópolis

Um grave acidente de trânsito registrado na noite da última sexta-feira (18) tirou a vida de um homem de 65 anos na rodovia PR-218 no trecho que passa por Carlópolis, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, a situação foi registrada por volta das 19h00 próximo a ponte que liga Carlópolis a Fartura. Em uma das motos, com placas de Joaquim Távora, estava o idoso. Já na outra moto, com placas de Carlópolis, estava um homem de 30 anos.

Conforme os dados apurados pelos policiais rodoviários, os dois motociclistas transitavam no mesmo sentido quando houve uma colisão lateral entre a Kawasaki e a Honda. Infelizmente, o idoso que estava na Honda não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o outro condutor teve ferimentos graves e foi encaminhado ao Pronto Socorro para receber atendimento médico.

As equipes da Polícia Civil e do IML (Instituto Médico Legal) foram acionadas para dar sequência no atendimento a ocorrência.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.