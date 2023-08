Celepar e Governo do Paraná são finalistas do Prêmio iBest 2023

O Paraná Inteligência Artificial (PIÁ), plataforma inovadora desenvolvida pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar), em parceria com o Governo do Estado, é finalista no Prêmio iBest 2023. A premiação, que reconhece os destaques no cenário digital brasileiro, selecionou o PIÁ na categoria Governo Estadual.

“A nomeação do PIÁ e do Governo do Paraná como finalistas reafirma o compromisso contínuo com a inovação e o avanço tecnológico no âmbito governamental. A presença do programa nessa categoria do Prêmio iBest destaca a importância do uso estratégico da tecnologia e da inteligência artificial para otimizar os serviços públicos e melhorar a vida dos cidadãos”, celebrou o CEO da Celepar, Gustavo Garbosa.

A sigla PIÁ é uma referência ao termo paranaense usado para designar meninos. O sistema possui níveis de informações personalizadas para cada pessoa. Caso o usuário informe o seu CPF, o nível de customização aumenta, a partir do momento em que o PIÁ passa a saber exatamente com quem está se comunicando. A plataforma responderá ao cidadão, com oferta de serviços que cresce gradativamente.

Atualmente os cidadãos podem acessar mais de 700 serviços estaduais de forma digital em um único canal de diálogo que atende as demandas da população paranaense.

VOTAÇÃO– Para votar no PIÁ basta clicar neste LINK ou utilizar o aplicativo do iBest, buscar pela categoria Governo Estadual e fazer o acesso com a conta Google, Apple ou Outlook e registrar seu voto.

“Entusiastas do PIÁ e da inovação governamental estão convidados a participar da votação, expressando seu apoio e reconhecimento ao programa. A plataforma se destaca como um serviço pioneiro que incorpora a inteligência artificial para enfrentar desafios complexos e proporcionar um impacto positivo no cotidiano dos cidadãos paranaenses”, ressaltou Garbosa.

PRÊMIO–Desde sua primeira edição, em 1996, o Prêmio iBest é considerado a maior referência no reconhecimento do melhor na internet no país. Tem como missão apresentar aos brasileiros os melhores do universo digital, considerando a presença unificada em diversas plataformas digitais. O iBest é considerado um termômetro das tendências e das grandes ideias que estão moldando o futuro do universo online. Além da votação popular, existe outra realizada por um grupo de especialistas, a Academia iBest.