Piana recebe comitiva da província chinesa de Zhejiang, estado-irmão do Paraná

O vice-governador Darci Piana recebeu nesta sexta-feira (18), no Palácio Iguaçu, uma comitiva da província chinesa de Zhejiang, que tem uma relação de irmandade com o Paraná há 37 anos. A delegação liderada por Cai Xiujun, vice-presidente do Comitê Provincial de Zhejiang – cargo equivalente ao de vice-governador no Brasil – também esteve no Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) para conhecer as tecnologias produzidas pela instituição.

O Convênio de Fraternidade entre o Paraná e Zhejiang foi firmado em junho de 1986 pelos então governadores José Richa e Xue Ju, com o objetivo de intensificar relações em diversos setores por meio de intercâmbios culturais, científicos, tecnológicos e econômicos. Desde então, o Estado recebeu diversas delegações do local. Em 2021, durante a pandemia de Covid-19, o governo da província doou ao Paraná uma série de materiais de proteção.

Piana apresentou os diferenciais do Estado nas áreas da economia, educação, tecnologia, agricultura e sustentabilidade. “Temos a melhor educação do Brasil no ensino médio e a maior rede de universidades estaduais, com sete instituições espalhadas por todas as regiões do Estado. O Paraná também é um dos maiores produtores de alimentos do Brasil, liderando a produção de frango e peixe e ficando em segundo lugar na produção de grão e de porcos”, explicou.

Cai Xiujun destacou a parceria de décadas com o Paraná e demonstrou interesse em renovar os laços de amizade com o Estado. “Espero que, através desta visita, possamos estreitar as relações entre o Estado e a província, promovendo desenvolvimento e intercâmbio entre Zhejiang e o Paraná”, disse. “Somos líderes em diversas áreas nos nossos respectivos países, espero que por meio de cooperações possamos promover ainda mais o desenvolvimento do Brasil e da China”.

Um exemplo de possível cooperação é com o Tecpar, que pode envolver parcerias nas áreas da saúde, tecnologia e meio ambiente, em especial em relação ao hidrogênio renovável, que é um projeto estratégico para o Paraná.

SOBRE A PROVÍNCIA– Quarta maior economia chinesa, Zhejiang fechou 2022 com um PIB nominal de US$ 1,14 trilhão. Localizada no sudeste chinês, tem uma população de 65 milhões de habitantes, com uma economia bastante focada em tecnologia, com mais de 13 mil empresas nesse setor. Também possui um dos maiores portos do mundo, o Porto Ningbo, que lidera a movimentação de contêineres no país.

Zhejiang também é uma das principais províncias da China em pesquisa e educação. Em 2022, duas grandes cidades em Zhejiang foram classificadas entre as 200 maiores do mundo por produção de pesquisa científica, segundo o ranking da Nature Index. A capital Hangzhou ficou na 19ª posição e a cidade de Ningbo na 170ª.

PARCERIA– A China é a principal parceira comercial do Paraná, sendo destino de um quarto dos produtos exportados pelo Estado. Nos primeiros sete meses do ano, as exportações paranaenses para o país asiático somaram US$ 3,7 bilhões. O comércio exterior do Estado movimentou, no período, US$ 14,4 bilhões em produtos .

Para reforçar essa importante parceria econômica, o vice-governador Darci Piana vai liderar uma missão internacional para o país entre os dias 8 e 14 de novembro, passando pelas cidades de Xiamen e Pequim. Também vão participar da comitiva o secretário estadual da Indústria, Comércio e Serviços, Ricardo Barros, e representantes da Invest Paraná, a agência de atração de investimento e de relações internacionais do Estado.

PRESENÇAS– Fizeram parte da comitiva o vice-secretário geral do Comitê Provincial de Zhejiang, Gu Fuli; a vice-diretora geral do Departamento de Educação, Tang Xiaoshu; o vice-diretor geral do Departamento de Ciência e Tecnologia, Meng Xiaojun; o chefe de divisão do Departamento de Assuntos Internacionais, Shen Si; e o empresário Ricardo Yin. Pelo Governo do Estado, acompanharam a reunião o diretor-presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin; o diretor de Relações Internacionais e Institucionais da Invest Paraná, Giancarlo Rocco; o diretor-geral da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Christiano Puppi; o diretor de Educação da Secretaria de Estado da Educação, Anderfábio Oliveira dos Santos; o assessor Internacional da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Paulo Schmidt. A embaixadora Lígia Maria Scherer, chefe do Escritório de Representação do Ministérios das Relações Exteriores no Paraná (Erepar), e Paulo Fernando Pinheiro Machado, assessor do Erepar, também participaram da agenda.