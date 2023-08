Copel leva teatro e divulga jogos digitais nas regiões Norte e Noroeste

Escolas da rede pública da região Norte e Noroeste receberão, ao longo da próxima semana, uma programação cultural que divulga os jogos educativos desenvolvidos pela Copel para as crianças aprenderem sobre o uso seguro e consciente da energia elétrica. A peça teatral "Histórias Eletrizantes" aborda os conteúdos que depois podem ser praticados pelos alunos como uma brincadeira no celular.

A previsão é de que 3 mil crianças assistam ao teatro, que será apresentado em Apucarana (21/08), Cambira (22/08), Sarandi (24 e 25/08) e Maringá (25/08). Toda a programação tem parceria com as Secretarias municipais de Educação, e no caso de Apucarana as apresentações foram viabilizadas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Copel e CGT Eletrosul.

Os jogos “Se Liga” e “Click Esperto” foram especialmente projetados para crianças de sete a dez anos de idade, como um complemento ao conteúdo do programa educativo Iluminando Gerações , que leva informações por teatro e também em palestras, vídeos, materiais impressos e em eventos dedicados aos anos finais do Ensino Fundamental I, em todo o Paraná.

Após baixados, os jogos funcionam sem conexão à internet, portanto não exigem o consumo de dados móveis, nem expõem as crianças à conexão com outros usuários. O download dos jogos está disponível gratuitamente pela loja de aplicativos Google Play, do sistema operacional Android. Eles

CONSUMO CONSCIENTE– Tanto os jogos quanto o teatro têm como mensagem principal o uso consciente da energia elétrica. O jogo “Se Liga” é dedicado à segurança com a energia: nele, a crianças passeia com seu avatar personalizado e tem o desafio de identificar os riscos e responder as perguntas de forma correta para ganhar pontos e salvar o dia.

Além do uso seguro da energia, outra mensagem importante é a do uso sem desperdícios. Por isso, no jogo “Click Esperto” a ideia é acabar com os gastos desnecessários para economizar. É preciso ser rápido para apagar as lâmpadas acesas durante o dia, sem atingir nenhum obstáculo.

No teatro Histórias Eletrizantes, essas orientações são trazidas de forma lúdica pelos personagens Jacuí e Maricota.

Depois das apresentações desta semana, a dupla segue em turnê promovida pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, patrocinado pela Copel e CGT Eletrosul, e realizada pela Associação Cultural Casa da Árvore. Nela, serão contempladas mais 16 cidades: Assis Chateaubriand, Guaíra, Paranaguá, Arapongas, Antonina, Cornélio Procópio, Campo Mourão, Campo do Tenente, Toledo, Sertaneja, Ortigueira, Tibagi, Goioerê, Umuarama, Piên e Lapa.

Serviço:

Teatro "Histórias Eletrizantes" e divulgação dos jogos educativos da Copel

Eventos agendados para agosto – Norte e Noroeste do Paraná

21/08 – Apucarana

Horários: 8h, 9h30, 13h e 14h30

Local: Espaço Cultural Cine Teatro Fênix - Avenida Curitiba, 1215

22/08 – Cambira

Horários: 9h e 14h

Local: Anfiteatro Municipal de Cambira (Av. Canadá 320)

24 e 25/08 – Sarandi

8h30min e 9h30

Local: Casa de Cultura (Praça Ipiranga – Centro)

25/08 - Maringá

Horários: 14h e 15h

Local: Centro de Aplicação Pedagógica da UEM (Av. Colombo, 5790)