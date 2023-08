Mais Médicos avança para nova etapa do processo seletivo de coparticipação no Paraná

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) validou mais uma fase para a implementação do Mais Médicos no Paraná, na modalidade de coparticipação, ou seja,a bolsa dos profissionais é paga integralmente pelo Ministério da Saúde ao profissional,descontando o valor do repasse do piso de Atenção Primária à Saúde.

Das 590 novas vagas do programa destinadas aos municípios paranaenses, 559 já estão disponíveis para preenchimento imediato, em 241 municípios.

Estas vagas estarão abertas para escolha dos médicos que se inscreverem no 31º ciclo ( edital nº 13 ), previsto para iniciar as atividades entre os dias 18 e 22 de setembro. Localidades como Abatiá, no Norte Pioneiro, Juranda, no Centro-Oeste, e Xambrê, no Noroeste do Estado, estão entre elas.

O novo edital, publicado em junho, abriu uma nova possibilidade em relação ao repasse e pagamento dos profissionais que integrarão o programa. Os valores a serem repassados por meio do programa federal não entram na folha de pagamento das prefeituras, beneficiando diretamente as contas municipais.

Já para os médicos, os maiores incentivos são o abatimento do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies), que pode chegar até 90%, a realização do curso de especialização e a oferta de mestrado.

“A Sesa apoia o Programa Mais Médicos no Estado visto que a atuação destes profissionais nas Unidades Básicas de Saúde promove o acesso e o cuidado à população que é atendida nas unidades. Gestantes, crianças, pacientes com doenças crônicas, idosos são os maiores beneficiários, com esses médicos interagindo com as características de cada município”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Confira AQUI municípios contemplados com as novas vagas.