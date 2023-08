Campo Largo e Prudentópolis contarão com novas sedes para seus Conselhos Tutelares

Pensando não apenas na segurança das crianças e adolescentes, mas também nos cuidados com o meio ambiente, o Governo do Paraná entregou nesta sexta-feira (18) mais duas ordens de serviços para a construção dos prédios dos conselhos tutelares de Campo Largo e Prudentópolis.

As obras são uma parceria entre as secretarias do Desenvolvimento Social e Família e Cidades, por meio de deliberação do Conselho Estadual da Garantia de Direitos da Criança e Adolescente (CEDCA), que destinou R$ 2.336.932 do Fundo Estadual da Criança e Adolescente do Paraná para a construção dos espaços.

Os novos prédios contam com captação de água da chuva, para que possa ser reutilizada para a lavagem de calçadas, pisos, irrigação de plantas e outras atividades. Todas as calhas estão interligadas em uma cisterna vertical, que deverá contar com um sistema de filtragem para eliminar materiais sólidos, como folhas, pequenas pedras e também um filtro coletor, que ficará a água para ser utilizada.

Segundo o secretário das Cidades, Eduardo Pimentel, esses espaços oferecem cuidado com as crianças. “Esse ambiente é para a conversa, para o acolhimento, mas também para mostrar novos caminhos. Por isso ficamos preocupados em estabelecer esses cuidados, para que possamos dar o exemplo a essas crianças de que é preciso cuidar do presente e já pensar no futuro”, relatou.

Os dois locais terão mais 200 metros quadrados e também, como uma área ambientalmente correta, um espaço de convivência, com ações de jardinagem, paisagismo, além de bancos para conversa.

“O que estamos buscando é desmistificar a ideia de que o Conselho Tutelar é um local ruim, que age na punição. É nele que as famílias que precisam de auxílio devem ir, devem buscar orientação de como melhorar situações que estão difíceis. Em casos extremados, queremos oferecer para as crianças e adolescentes um espaço acolhedor”, destacou o secretário do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni.

Com cinco salas para o atendimento individualizado de crianças e adolescentes, os prédios contarão ainda com brinquedoteca, áreas de convivência, local com computadores para adolescentes e outras ações para garantir o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Para a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campo Largo, Dayane Miranda, as ordens de serviço demonstram o cuidado e a preocupação com as famílias. “Quando as famílias chegam, veem um prédio novo, elas entendem que ali é um local de cuidado, de proteção. E isso faz toda a diferença no trabalho que precisa ser realizado”, afirmou.

Para o prefeito de Campo Largo, Mauricio Rivabem, a nova obra demonstra o cuidado do governo estadual com a área. “O governador é municipalista. Sem nunca ter sido prefeito, ele ouve as nossas necessidades e busca soluções”, relatou.

Já o prefeito de Prudentópolis, Osnei Stadler, comemorou a obra, que é aguardada há muito tempo. “Estamos muito contentes com essa atenção que estamos recebendo. Tenho certeza que estamos no caminho certo”, destacou.